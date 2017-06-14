Londra itfaiye şefi: Böylesini görmedim… Apartman sakini: Cehennem gibiydi

Londra’da en az altı kişinin hayatının kaybettiği, 74 kişinin de hastaneye kaldırıldığı yangının tanıkları ‘dehşet anları’nı anlattı.

Londra İtfaiye Şefi Dany Cotton, “29 yıldır itfaiyeciyim, böyle bir yangın görmedim” dedi.

Apartman sakinlerinden Michael Paramasivan ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Her yer duman kaplıydı. İnsanlar bağrışıyordu. Cehennem gibiydi.”

Yardıma koşan mahalle sakinlerinden Jodie Martin de şöyle konuştu: “Her taraftan bina parçaları düşüyordu. İnsanlara bağırmaya başladım, ‘Çıkın çıkın’ diye. Onlar da, ‘Çıkamıyoruz. Koridorlar dumandan geçilmiyor’ diye karşılık veriyordu.”

Samira Lamrani adlı bir görgü tanığı insanların pencerelerden yardım çığlıkları attığını, 9’uncu ya da 10’uncu kattan bir kadının çocuğunu kurtulsun diye aşağı attığını söyledi.

24 katlı binada 130 daire vardı. Apartmanda yaklaşık 600 kişi yaşıyordu. Yangın yüzlerce insanı uykuda yakaladı.