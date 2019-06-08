Londra, İngiltere Kraliçesi’nin resmi doğum günü için sokakta

Bugün, tahtta 67 yılı deviren İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ‘resmi doğum günü’ kutlanıyor. Haziran ayının ikinci cumartesi günü, 21 Nisan’da 93’üncü yaşını kutlayan kraliçenin ‘gelenek icabı’ doğum günü ‘resmiyete dökülüyor’.

Fotoğraf: BBC ONE

250 yıl önce Kral 2’nci George tarafından başlatılan çifte doğum günü geleneğini sürdüren ülkede, kraliçe için başkent Londra’nın simge mekanlarından top atışı yapıldı. 1400 asker, 200 atlı ve 400 müzisyenin görevli olduğu kutlamaya Londra sokaklarına ellerinde bayraklarla dökülen binlerce kişi de katılarak kraliçeye iyi dileklerini sundu. Yaşadığı Buckingham Sarayı önündeki geçit törenini Kraliçe 2’nci Elizabeth de kendi at arabasının içinden halkı selamlayarak izledi.

Reklam

Bir ay önce doğum yapan, tahtın altıncı varisi Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan doğum sonrası ilk kez resmi bir etkinliğe katılırken tahtın ikinci varisi Prens William’ın eşi Cambridge Dükü Catherine Alexander McQueen imzalı elbisesi ve Philip Treacy imzalı şapkasıyla her zaman olduğu gibi şıklık konusunda ülke basınından tam not aldı.

Çifte doğum günü geleneğini başlatan Kral 2’nci George’un doğum günü kasım ayındaydı ancak o açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve kasım bunun için uygun zaman değildi. Bu nedenle yaz döneminde de bir resmi doğum günü belirledi.