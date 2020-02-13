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Yaramazlara biraz batar!

Londra-Dalaman uçuşu sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan yolcuya iki yıl hapis cezası

Geçen haziran ayında, Britanya’nın başkenti Londra’dan Dalaman’a gitmek üzere havalanan uçağın kapısını açmaya çalışan yolcu iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Press Association

Britanyalı yolcu Chloe Haines (26), 22 Haziran’daki uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışmış ve “Hepinizi öldüreceğim” diye bağırmıştı. Bu sırada mani olmaya çalışan kabin memuruna direnmiş ve ona vurmuştu. Kabin memurunun kollarında çizik ve morluklar oluşmuştu. Uçak Britanya’ya dönmek zorunda kalmıştı.

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Jet2 Havayolları’na ait uçakta kapıyı açmaya çalışan Haines’e hapis cezası veren mahkemenin hakimi Charles Gratwicke, kararı açıklarken, “Uçaktaki herkesin hayatını tehlikeye attı ve korkuttu” dedi.

Havayolu şirketi yaşanan bu olayın kendilerine 86 bin sterline (676 bin lira) mal olduğunu açıklarken, savcı Haines’in “İlaç kullanırken içki içtim bu nedenle ne yaptığımı bilmiyorum” dediğini söyledi.

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