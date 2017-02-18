Londra Büyükelçiliği’nde ‘tuhaf’ etkinlik: 15 Temmuz defilesi

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışında bir de defile düzenlendi.

Defilede, 200’ün üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiği, darbe girişimi yaşanırken çekilen fotoğrafların baskılarının olduğu elbiseler ise afallattı.

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen geceye Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ve eşi ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, İngiltere’de yaşayan modacı Zeynep Kartal’ın Londra Moda Haftası kapsamında hazırladığı sonbahar kış koleksiyonu sergilendi. Kartal’ın tasarladığı, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların baskılarının yer aldığı elbiseler de tanıtıldı.

Gecede konuklara 15 temmuz darbe girişimini anlatan katalog ve kitapçıklar dağıtıldı.

‘Ben o geceyi kumaşlara yansıttım’

Modacı Kartal, darbe girişimini elbiselere basma fikrini şöyle anlattı: “Bir farkındalık yaratmak istedik. Uluslararası platformlarda söz sahibi olan insanlar olarak böyle bir olaya sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, o geceyi kumaşlara yansıttım. O gece çekilen resimleri kumaşa geçirdik, üzerinde 251 adet karanfil var. Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden insanlarımızın anısına… Londra Moda Haftası birçok ünlü ve seçkin ismi ağırlıyor. Böylelikle biz de bu insanlara yaşananları, Türkiye’yi anlatmak istedik.”