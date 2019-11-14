Londra belediye başkanından İmamoğlu’na övgü; Reuters: Metro için finansman arayışı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Britanya ziyaretinde, Londra Büyükşehir Belediye (GLA) Başkanı Sadiq Khan’la görüştü. Khan, İmamoğlu’na, “Seçilmeniz, tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız, bizim başarımızdır, umut verdiniz” dedi. İmamoğlu’nun Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, HSBC, Barclays gibi önde gelen çok sayıda Britanya merkezli uluslararası finans kuruluşuyla görüşmesi beklenirken, Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın son belediye başkanlığı döneminden beri ilk kez bir İstanbul belediye başkanının ABD ve Britanya’daki finans çevreleriyle yeniden ilişki kurduğuna değindi. Reuters, iki bankacıya dayanarak, İBB’nin yapımı devam eden metro/raylı sistem projelerinin finansmanı için uluslararası piyasalarda finansman seçenekleri için görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret ederek başladığı temaslarına, Britanya başkentinin büyükşehir belediye (GLA) başkanı Sadiq Khan’la bir araya gelerek devam etti. Khan, İmamoğlu’nu, “Seçilmiş belediye başkanı, hoş geldiniz” sözleriyle karşıladı. “Bir kere kazanmak yetmedi, iki kez kazandınız” diyen Khan, şöyle devam etti: “Sadece İstanbul’a ya da Türkiye’ye karşı bir sorumluluğunuz yok, tüm dünyaya karşı bir sorumluluğunuz var. Sizin seçilmeniz, tüm dünyaya örnek oldu. Sizin başarınız, bizim başarımızdır. Tüm dünyaya umut verdiniz. Bu, sadece İstanbul’daki, Türkiye’deki değil, dünyadaki tüm demokratların başarısıdır. İş birliğimizi geliştirelim ve bu buluşma, İstanbul ve Londra arasındaki dostluğun başlangıç günü olsun.”

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Khan’ın övgülerine teşekkür eden İmamoğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda GLA Başkanı’nı İstanbul’a davet etti. İmamoğlu, GLA binası önünde gazetecilere, Londra ve Khan ziyaretini şöyle değerlendirdi: “Londra’nın farklı kurumlarıyla deneyimlerimizi paylaştığımız toplantılar yaptık. Az önce de Sadıq Khan’la çok verimli bir saatlik bir toplantı yaptık. Sıkı diyaloglar ve sıkı iş birliklerinin, bu iki güzel kentin, (ki şöyle tarif edeyim; birisi Avrupa’nın en batısında, diğeri en doğusunda) Avrupa’ya çok güçlü bir iletişim noktaları ve merkezleri olacağını söyledim. Katıldılar.”

İmamoğlu: Yatırımcılarla görüşmeler, verimli geçiyor

İmamoğlu, Londra’nın yine en üst seviyede fikir kuruluşlarından Chatham House’daki temasları hakkında da şunları söyledi: “Hem dünyayı hem Türkiye’yi hem de yerel politikalarımızı ve İstanbul’umuzu değerlendirdik. İyi bir Londra günü. Yarın da yoğun bir şekilde finans kuruluşlarına, bazı kaynakların ve bazı yatırımların İstanbul’da varlığı konusunda etkin olmalarıyla ilgili bir görüşme periyodumuz var. Bunun da çok verimli geçeceğini düşünüyorum.”

İmamoğlu, “Londra deyince dünyada akla ilk gelen metro oluyor. İstanbul’un alt yapısıyla ilgili olarak bu konu gündeme geldi mi” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Burada tabi deneyimi konuştuk ama yarın özellikle finans kuruluşlarıyla, sadece metro değil ama başta metro olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi, İstanbul’un ne kadar verimli bir alan olduğunu ve bu konudaki kaynak aktarımı konusundaki kolaylıkları ya da metotları konuşacağımız toplantılar olacak.”

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İmamoğlu’na, Sadıq Khan’la Brexit sürecini konuşmadıklarını da belirtti.

İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Türkiye Özel Temsilcisi Lord Janvrin’in de katıldığı bir toplantıya geçti.

Reuters: İmamoğlu, küresel finans çevreleriyle tanışıyor

Öte yandan İmamoğlu’nun Londra ziyaretini değerlendiren Reuters ajansı, İBB’nin raylı sistem projelerinin finansmanı başta olmak üzere yatırımcılarla uluslararası piyasalarda borçlanma fırsatları hakkında da görüşmeler yürüttüğünü bildirdi. Reuters, bu görüşmelerin aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nun uluslararası finans çevreleri ile tanışmasına da imkan sağladığını belirtti.

Reuters’e konuşan bankacılar, iktidara gelmeden önce uluslararası yatırımcılarla ilişki kuran son kişinin belediye başkanlığı döneminde, şimdiki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çekti. Erdoğan İstanbul Belediye başkanlığı döneminde Londra ve ABD’de finans çevreleriyle diyalog kurmuştu.

Londra’da ilgili görüşmelere katılacak olan bir bankacı ise şöyle dedi: “İmamoğlu’nun yapacağı görüşmeler sadece yatırımcıları değil tüm finans çevrelerini kapsıyor. Türkiye ziyaretlerinde yatırımcı görüşmelerinde küresel yatırımcılar iktidarda olmayan partilerin yetkileri, vekilleri, ekonomi kurmaylarıyla görüşür ancak bir belediye başkanı benim gördüğüm ilk olacak.

Muhalefetten daha önce belediye başkanı seviyesinde bu kadar kapsamlı bir görüşme trafiği hatırlamıyoruz. Bugün İmamoğlu küresel finans piyasaları ile tanışıklık sağlıyor. Gelecekte siyasette belediye başkanlığı ötesinde bir göreve gelmek istemesi halinde finans piyasaları ile önceden tanışıklık sağlamış ve isteklerini biliyor olacak. Önemli bir adım.”

Bu arada Ekrem İmamoğlu, Reuters’ın, siyasette en son Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönenimde benzer bir adım attığını, bugünkü Londra ziyaretinin arka planında siyasi hedefleri belediye başkanlığından ileri taşıma amacı olup olmadığına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim şu an tek motivasyonum İstanbul’u yönetmek, hizmet etmek. Bugün burada yarın başka yerde bulunmamın tek sebebi İstanbul’a faydalı işleri kazandırmak. Bunun dışında bir motivasyonum yok.”

Londra ziyaretinde İmamoğlu’nun görüşeceği bazı kurumlar ise şöyle sıralanıyor:

Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse, HSBC, Barclays, KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group, Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

‘Raylı sistem ve metro finansmanı’

Reuters’a bilgi veren iki bankacı da, İBB’nin yapımı devam eden metro/raylı sistem projelerinin finansmanı için uluslararası piyasalarda finansman seçenekleri için görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Metro yatırımları için finansman görüşmesi yaptığını, İmamoğlu da Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide doğruladı.

“Metro yatırımlarının (finansmanında) uluslararası tüm irtibatları güçlü tutmaya çalışıyoruz. Bizim için geçerli olan en kaliteliyi en doğru finansmanla en doğru koşullarla kentimize katmak (istiyoruz)” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “İstanbul’da şu an aktif olan 220 km raylı sistem var. Beş yıl içinde biz 600 kilometrenin üzerine çıkmak istiyoruz. Mevcutta yapılanlarla bu sayı 400 kilometreyi aşacak eklememiz gereken 200 kilometre metro hattı yatırımı var hem de çok yakın zaman diliminde. Doğru finans koşullarıyla metro yatırımlarını planlanmış sürdürülebilir yapıya koymaya çalışıyoruz.”

Türkiye’de metro yatırımlarının genel bütçe değil belediye bütçelerinden fonlandığına dikkat çeken İmamoğlu, “Devletin fonladığı zaten Türkiye’de bir metro yatırımı yok. Metro yatırımına İstanbul için daha çok uluslararası fonlar üzerinden hareketle yol almak istiyoruz. İstanbul’un bunu finanse edecek kapasitesi, tüketim gücü, ihtiyacı var. Bunu finans kuruluşları da öngörüyor. 16 milyon nüfusunun ana (taşıma) karakteri metro olacak. Daha işin daha başındayız. Hedeflerin üçte birine ulaşabildik. Biz bu ihtiyacı uluslararası fonlarla daha hızlı çözebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Öte yandan, “İBB raylı sistem yapımlarının finansmanı için bazı görüşmeler yapıyor” diyen bir bankacı, bu görüşmelerin eurobond borçlanması üzerine sonuçlanmayacağını düşündüğünü çünkü henüz bir yetkilendirme olmadığını belirtti.

Aynı bankacı, “Çünkü bu projeler kalkınma ajanslarından da oldukça makul borçlanma imkanları bulabiliyorlar. Görüşmeler yarın başlıyor, belki yatırımcıların taleplerine göre ilerleyen dönemde farklı bir borçlanma görülebilir” dedi.

İBB’nin bugüne kadar belediyelerce yapılan tarzda bir eurobond ihracı gerçekleştirmesi için Hazine garantisi de gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı olmadan da belediyelerce ihraçlar yapılabiliyor ancak maliyet nedeniyle bu tip ihraçlar yerine kalkınma ajanslarından ya da proje bazlı finansmanlar daha çok tercih ediliyor.

İBB bu yıl Hazine garantisi olmadan Şubat ayında Societe Generale kreditörlüğünde 115 milyon dolar; Ağustos ayında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan 86.2 milyon dolar ve EBRD’den 108.4 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bu ay başında Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD), Tuzla-Pendik metro yapımı için İBB ile 86 milyon euro tutarında bir kredi anlaşmasına imza attığını açıklamıştı.