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Yaramazlara biraz batar!

Lokomotif ticari araca çarptı: Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu biri çocuk iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kozdere Mahallesi’ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

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Kaza mahalline jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanındaki altı yaşındaki Ela Nur Soysal ile sekiz yaşındaki Zeynep Azra Soysal itfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkartıldı.

Nurdağı ve İslahiye ilçe devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kara ile Zeynep Azra Soysal yaşamını yitirdi.

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Ela Nur Soysal’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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