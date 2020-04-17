Lokantanın salgın nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilip dört gün süreyle 70 şişe likör, onlarca bira içmiş

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir adam, salgın nedeniyle lokantaların kapalı olmasını fırsat bildi. Bir lokantaya girdi ve dört gün süreyle binlerce dolarlık içki ve yiyecek tüketti.

Fotoğraf: New York Post

Geçen cumartesi, New Haven kentindeki bir Küba loktantasına girmenin bir yolunu bulan 42 yaşındaki Louis Angel Ortiz, salı akşamı polis tarafından yakalandı.

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New Haven Polisi, Ortiz’in 70 şişe likör ve onlarca bira içtiğini ve çok sayıda yiyecek tükettiğini açıkladı. Restoranın içinde birinin uyuduğunu görenlerin ihbarı üzerine Ortiz’in yakalandığı belirtilen açıklamada, “Sadece orada yiyecek ve içecek tüketmekle kalmamış dışarı da çok sayıda şişe içki kaçırmış” dendi.

Çarşamba günü hakim karşısına çıkan Ortiz için 10 bin 500 dolar(72 bin 900 lira) kefalet ücreti belirlendi. Bir sonraki duruşma tarihi 27 Mayıs.