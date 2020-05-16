‘Lokantada Çinlileri istemiyoruz’ diyen Fransız şefe tepki yağdı; özür diledi

Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir Fransız lokantasının şefi, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin esnetilmesinden sonra açılacağını duyurduğu restorana, ‘Çinlileri istemediklerini’ ifade edince topa tutuldu; özür dilemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Westdeutsche Zeitung

Kentteki ünlü lokanta Im Schiffchen’in 73 yaşındaki Fransız şefi Jean-Claude Bourgueil, Facebook’ta şu mesajı paylaştı: “Cuma günü başlıyoruz. Öncelikle bistromuz hizmete girecek. Ancak Çinlileri istemiyoruz.”

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Mesaj büyük tepki çekti. Bourgueil, başta Asyalılar olmak üzere çok sayıda kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Im Schiffchen bu mesajdan utanç duymalı” yazarken bir diğeri şefin yazdıklarının ‘hastalıklı’ olduğunu savundu.

Bunun üzerine özür dileyen Bourgueil, düşünmeden yazdığını, kendisini yanlış ifade ettiğini öne sürdü. Eşinin Asyalı, kendisinin de Almanya’da yaşayan bir yabancı olduğunun altını çizen Bourgueil, “Lokantada dokuz farklı milletten insan çalışıyor. Her şeyle suçlanabilirim ama ırkçılıkla suçlanmamalıyım. Buna tahammül edemem” yazdı.

Yeni tip corona virüsünün çıkış noktası Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarı olarak kabul ediliyor.