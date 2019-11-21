Lokanta çalışanı cinnet getirdi bıçakla etrafa saldırdı: Bir ölü, dört yaralı

Niğde’deki bir lokantada, çalışanlardan M.Ş. cinnet getirip mutfaktan aldığı bıçakla iş arkadaşları ile müşterilere saldırdı. Lokanta çalışanı Mestan Tekin hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi’ndeki lokantanın çalışanı M.Ş., henüz bilinmeyen nedenle bıçağı rastgele etrafa savurdu. Lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

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Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Lokantadan kaçan M.Ş. ise kısa sürede polis ekiplerince Selçuk Mahallesi’nde yakalandı.