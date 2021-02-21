Lojistik firması sahibi: 5 Mart’tan sonra aşı temini hızlanacak

Türkiye’nin anlaşma yaptığı Çinli Sinovac firmasından Covid-19 aşılarının temin edilmesi sürecine dair soruların cevabı lojistik ve nakliye firması sahibinden geldi: 5 Mart itibariyle aşı temini hızlanacak.

Fotoğraf: Reuters

14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başlanan aşı uygulamasında bu sabah itibariyle 6 milyon 563 bin 734 doz aşı uygulandı.

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Aşının bağışıklık tepkisini sağlaması için gereken ikinci doz aşısı uygulanan kişi sayısı ise yalnızca 1 milyonun biraz üzerinde.

Sinovac firmasıyla yapılan 50 milyon dozluk aşı anlaşmasında şimdiye kadar, gecikmeli olarak 9.5 dozu geldi.

Sözcü’den Necati Doğru aşının temin edilme süreciyle ilgili yöneltilen sorulara Sağlık Bakanlığı’ndan değil, Transshipping Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Destek Hizmetleri firmasının sahibi Burak Doğanay’dan yanıt geldiğini belirterek köşesinden aktardı.

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Doğanay Çin’in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle tüm hava, deniz ve karayolu sevkiyatları durma noktasında olduğunu belirterek aşı dahil birçok ürünün Türkiye’ye zamanında ulaştırılamadığını ifade etti.

Doğanay açıklamasını şöyle sürdürdü: “Havayolu, denizyolu ve karayolu araçları Çin liman ve terminallerinde hazır bulunmasına rağmen, yeni yıl tatili sebebiyle Coronavac aşısı dahil neredeyse ithal ettiğimiz tüm ürünleri Çin’de yükleyebilecek acente, insan gücü ve lojistik destek sağlayamıyoruz. 05.03.2021 tarihi itibariyle Çin lojistik ve tedarik anlamda düzene girecek ve bekleyen binlerce yükleme tüm dünya ülkelerine sevk edilecektir. Çin’den gelen gecikmeli ilk parti doz 3 milyon adettir. 3 milyon adedin 2.8 milyonu Türkiye içinde, geri kalan 200.000 adet aşı ise KKTC ve Azerbaycan’a gönderilmiştir. İkinci parti ise Çin’in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle 10 milyon adet olarak anlaşma sağlanmış olsa bile 6.5 milyon adet lojistik imkanlar dahilinde tedarik edilmiştir. Yapılan anlaşma 50 milyon doz olup, akreditife bağlanmıştır. Akreditif şartlarına göre, üründe kusur çıkması durumunda Türkiye’nin ürünü iade etme hakkı mevcuttur. Sinovac firması ve DMO’nun aracılığını yapan Türk ilaç şirketi HSBC Bankası üzerinden her iki tarafı da garanti altına alacak şekilde, HSBC Bank’ın garantörlüğü altında sevkiyatlar gerçekleşmektedir. 05.03.2021 tarihi itibarıyla lojistik ağın tam olarak düzene girmesiyle Coronavac aşı temini hızlanacaktır. Sanırım sorduğunuz soruların cevabını bakanlıktan daha profesyonel bir şekilde cevaplamış oldum.”