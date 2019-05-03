Lojistik araçları Darüşşafaka için yollarda

Lojistik şirketi Netlog’un araçları 156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek için yollara çıktı. Şirket filosundaki araçların bir bölümünün arka kısmını Darüşşafaka Cemiyeti’nin 26 Mayıs’ta düzenlenecek sınav duyurularını taşıyan afişlerle kapladı.

Darüşşafaka Cemiyeti’nin 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik 26 Mayıs’ta gerçekleştireceği sınav için hazırlanan duyuruyu araçlarına taşıyan şirket, 10’a yakın aracın arka kısımlarını afişlerle kapladı. Böylece şirket küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu yetersiz yetenekli öğrencilerin 8 yıl boyunca ücretsiz olarak eşitlikçi ve akılcı bir eğitim almasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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Hedef mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, her yıl düzenledikleri giriş sınavına Türkiye’nin dört bir yanından binlerce dördüncü sınıf öğrencisinin katıldığını ifade etti ve şunları söyledi: “Hedefimiz mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşarak, ihtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza akılcı, eşitlikçi, çağdaş bir eğitim olanağı sunabilmek. Çıktığımız bu yolda, en büyük gücümüzü de bağışçılarımızdan, destekçilerimizden alıyoruz. Netlog gibi eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolüne inanan şirketlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne dolayısıyla ‘eğitimde fırsat eşitliği’ne yaptıkları katkılar sadece kurumumuzun değil aynı zamanda geleceğimizin gerçek sahipleri olan çocuklarımızın da yolunu aydınlatıyor.”

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak da eğitim alanında Türkiye’nin ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Eğitimin bir ülkenin toplumsal kalkınmasının en büyük unsuru olduğuna inanan bir şirket olarak, Darüşşafaka Cemiyeti ile aynı vizyonu paylaşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bazen hayatta yaptığımız en küçük işler bile hayatları değiştirebiliyor. Bir öğrencimizin bile bu sınavdan haberi olması, bir öğrencimizin bile hayatının değişmesi bizler için en büyük mutluluk olacak. Umuyoruz ki tüm bu çalışmalar, bu sınavın çok daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlayacak.”

Sınav 26 Mayıs’ta

Darüşşafaka’ya öğrenci kabulü her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı üzerinden yapılıyor. Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2019 yılı sınavı, 26 Mayıs 2018 Pazar günü saat 10.00’da Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek.

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Sınav Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van‘da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 20 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.