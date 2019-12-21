Lodos, İstanbul ve Bursa’da etkili oldu, Marmara’da deniz seferleri iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile İstanbul’da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO da tüm seferleri iptal etti.

İstanbul’da lodos, sahilde yüksek dalgalara neden oldu. Fotoğraflar: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile İstanbul’da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı. Etkili olan lodos nedeniyle, Sarayburnu ve Cankurtaran sahili boyunca dalgaların yükseldiği görüldü. İstanbul’da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO’dan yapılan açıklamalarla Yalova ve Bursa seferlerini iptal etti.

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İDO bu sabah 7:45 ile 15:30 arasındaki; Yenikapı-Yalova, Bursa-Büyükçekmece, Bursa-Kadıköy, Kadıköy-Yanikapı-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

BUDO deniz otobüsü seferleri tamamen iptal edildi.

BUDO da bugünkü tüm seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa’da lodos.

Öte yandan Bursa’da, saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan lodos nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

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Kentte, sabah saatlerinde başlayan lodos, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyenler zorluk çekti. Bursa’da hava sıcaklığının lodosun etkisiyle akşam saatlerinde 18 dereceye kadar çıkarken, aralıklarla yağış da gözlendi.