‘Lobi’yle gündem: Trump’ın eski danışmanı Flynn’in ‘Türkiye ilişkileri’ mercek altında

Başkanlık seçimlerindeki ‘Rusya parmağı’nı inceleyecek ABD Adalet Bakanlığı özel danışmanı Robert Mueller, başkan Donald Trump’ın Türkiye adına lobi faaliyetiyle gündeme gelen eski danışmanı Michael Flynn’i de soruşturacak.

Reuters’ın haberine göre inceleme, Flynn’in Türk işadamı Ekim Alptekin için geçen yıl yürüttüğü lobi faaliyetlerini de kapsayacak.

İnceleme daha önce sadece Rus yetkililerle, Flynn ve Trump yönetiminde yer alan kişilerin arasındaki ilişkileri kapsıyordu.

Üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, inceleme Trump’ın başkanlığı kazandığı 8 Kasım seçimleri öncesi dönemi ve sonrasını ele alacak.

İfade celbine göre; Virginia eyaleti federal savcılığı, Flynn ile Alptekin arasındaki anlaşma hakkında cezai soruşturma yürütüyor.

Yürütülen soruşturmada Inovo ile iş ilişkilerini yürüten Flynn ile bağlantılı kişiler, konu hakkında bilgi sahibi iki kişinin verdiği bilgiye göre ifadeye çağrıldı. İfade celbinde banka kayıtları, Flynn, Flynn’in şirketi, Alptekin ve Inovo hakkındaki yazışmalar istendi.

‘Atmosferi nasıl zehirlediğini’ gösteren araştırma’

Wall Street Journal, Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un Türkiye hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen işadamı Ekim Alptekin’in şirketi Inovo BV’den aldığı 530 bin dolarlık ödemenin bir kısmını Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen hakkındaki bir belgesel çekmek için kullandığını yazmıştı.

Reuters’a konuşan Alptekin, Gülen’in Türkiye ile ABD arasındaki ‘atmosferi nasıl zehirlediğini’ gösteren bir araştırma yapması için Flynn’i tuttuğunu söyledi.

Flynn’in avukatı Robert Kelner, müvekkilinin Inovo için yürüttüğü çalışmalar ve Mueller’in yürüttüğü incelemesi hakkındaki sorulara cevap vermedi. Mueller’in sözcüsü de aynı şekilde inceleme hakkındaki soruları yanıtlamadı. Alptekin ise Flynn hakkındaki soruşturma veya tanıdığı kimsenin ifade celbi alıp almadığı sorularına yanıt vermedi.

Türkiyeli şirkete lobicilik faaliyeti

İstifasının ardından Flynn’in ilişkileri ABD medyasında mercek altına alınmıştı.

Associated Press, Flynn’in emekli olduktan sonra kurduğu şirketi Flynn Intel Group Inc’nin ABD Adalet Bakanlığı’na sunduğu belgelerde, geçmişte Türkiye’nin çıkarına olabilecek lobi faaliyetleri yürüttüğünü kabul ettiğini duyurmuştu.

Ajansın aktardığı bakanlığa sunulan belgelerde, Flynn’in ilişki kurduğu şirketin Türk işadamı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV olduğu belirtiliyordu.

Flynn, Inovo BV için 9 Eylül-14 Kasım 2016 tarihlerinde faaliyet yürütmüş, karşılığında tam olarak 530 bin dolar almıştı.

Flynn şirketle bağlantısını ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Kasım’da başkanlığa seçilmesinin ardından kestiğini savunmuştu.

Türk işadamı da kabul etti

AP Türk işadamı Ekim Alptekin’in de Flynn’le iş anlaşmaları olduğunu kabul ettiğini yazmıştı. Alptekin, Türkiye’deki hükümetle bir bağı olmadığını öne sürerek, “Eğer Türkiye hükümeti için çalışıyor olsaydım, farklı olurdu. Ancak ben hükümetten kimseden talimat almıyorum” demişti. İşadamı, Flynn’nin şirketinin performansından tatmin olmadığı için ödediği paranın bir kısmını geri istediğini de söylemişti.