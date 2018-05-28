Liverpool’un kalecisi Karius ölüm tehditleri alıyor

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisi için “Tamam, esprilisiniz, anladık. Ama espriye de bu kadar abanılmaz ki!” diye yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi: “‘Gülün’ diye değil, ‘görün’ diye atıyorum tweetleri.”