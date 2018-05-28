Liverpool’un kalecisi Karius ölüm tehditleri alıyor

İngiliz kulübü Liverpool’un kalecisi Loris Karius’un, hafta sonu oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’den yediği hatalı goller nedeniyle ölüm tehditleri aldığı bildirildi.
Final maçında Karius, eliyle oyunu başlatmaya çalışırken topu Real Madridli Karim Benzema’nın ayağına yuvarlamış ve takımı bu hatanın ardından 1-0 geriye düşmüştü.
Karius ardından bir büyük hata daha yaparak yediği gollle Real Madrid’in 3-1 öne geçmesine yol açmıştı.
Kaleci, pazar günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür dilemiş ve “Takım arkadaşlarımdan, taraftarlardan ve kulüpten defalarca özür diliyorum” demişti.
BBC Türkçe’nin haberine göre Merseyside emniyeti, final maçının ardından hem Alman kaleci Karius’un hem de ailesinin ciddiye alınacak türden ölüm tehditleri aldığını bildirdi.
Emniyet, özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine, “Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz” açıklamasını yaptı ve tehdide varan sosyal medya paylaşımlarının soruşturulacağını belirtti.