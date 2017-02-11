Liverpoollu Lovren ‘sığınmacı olarak hayatını’ anlattı: Ailelerin neler yaşadığını biliyorum, onlara bir şans verin

Liverpool’un Hırvat savunma oyuncusu Dejan Lovren, ‘My Life As a Refugee’ (Mülteci olarak hayatım) adlı belgeselde ailesiyle birlikte Bosna’daki savaştan kaçıp Almanya’da sığınmacı olarak yaşadığı günleri anlattı.

‘Onlara bir şans verin’

Liverpool TV’de yayınlanan belgeselde, Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacılara bir şans verilmesini isteyen Lovren, şunları söyledi: “Bugün olanlara baktığımda yaşadıklarımı hatırlıyorum; ailemi ve insanların bizi nasıl ülkelerinde istemediklerini. İnsanların kendilerini korumak istemelerini anlıyorum ama bu insanların da evleri yok. Bu onların suçu değil, çocuklarını kurtarmak için uğraşıyorlar. Çocukları ve kendilerinin geleceği için uzaklara gitmek ve güvenli bir yerde yaşamak istiyorlar. Ben bunların hepsini yaşadım ve ailelerin neler yaşadığını biliyorum. Onlara bir şans verin. Kimin iyi insan olduğunu, kimin olmadığını göreceksiniz.”

‘Sirenleri hatırlıyorum’

Bosna’daki savaşta arkadaşının babasının ve kendi amcasının kardeşinin öldüğünü anlatan Hırvat oyuncu, şöyle devam etti: “Sirenlerin çaldığını hatırlıyorum. Çok korkmuştum çünkü bombaların bize geleceğini düşünüyordum. Annemin beni aldığını ve bodruma gittiğimizi hatırlıyorum. Orada ne kadar oturduğumuzu hatırlamıyorum. Sanırım sirenler susana kadardı. Ondan sonra ailemle arabayla Almanya’ya gittiğimizi hatırlıyorum.”

‘Almanya’da ‘kör bir adam’ gibiydim’

Savaştan kaçmanın en zor yanının ‘önceden sahip olduğunuz her şeyi bırakmak’ olduğunu dile getiren Lovren, Almanya’daki ilk günlerinde dili konuşamadığı ve ülke hakkında hiçbir şey bilmediği için ‘kör bir adam’ gibi olduğunu söyledi.

‘Kendimi ifade edebildiğim tek alan futboldu’

Savaşın sona ermesiyle birlikte 1999 yılında ailesiyle birlikte döndüğü Hırvatistan’da ise Hırvatçası çok iyi olmadığı için okulda çocukların kendisine güldüğünü anlatan Lovren, “Çocuklar eğleniyordu, beni bilerek incitmek istemiyorlardı ama yaşadığım her şeyden sonra bu benim için sorun oluyordu ve bu yüzden okulda sorunlar yaşadım. Benim hakkımda gülmedikleri tek şey futboldu, nasıl futbol oynadığımdı. İnsanlar bu şekilde bana saygı duydu ve popüler oldum. Kendimi ifade edebildiğim tek alan futboldu” dedi.