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Yaramazlara biraz batar!

Liverpool Messi’ye kapıyı kapattı: Bahsedilen rakamlar bize göre değil

İngiliz ekibi Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona’dan ayrılması gündemde olan Arjantinli Lionel Messi’yi Premier Lig’de görmek istediğini, ancak oyuncuyu Liverpool’un transfer edemeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Arjantinli yıldız futbolcu Messi’nin Manchester City’ye olası transferi hakkında, “Bu, onları yenmeyi daha da zorlaştırır ama Premier Lig için harika olur. Onu burada görmek isterim ancak bunun olup olmayacağından emin değilim” yorumunu yaptı.

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53 yaşındaki Alman teknik adam, Messi ile ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki soruya ise, “İlgilenmek mi? Messi’yi kim takımında istemez? Ancak şansımız yok, bahsedilen rakamlar kesinlikle bize göre değil” yanıtını verdi.

İspanyol basını, Messi’nin Barcelona’dan ayrılması halinde Manchester City’ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.

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