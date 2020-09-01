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Yaramazlara biraz batar!

Liverpool Filarmoni Orkestrası’nın ‘L’si çalındı: İzini süren polis, iki kişiyi tutukladı

Britanya’da, Liverpool Filarmoni Orkestrası’nın konser verdiği binanın üzerindeki yazıdan ‘L’ harfi çalındı. Polis, kısa sürede iki kişiyi tutukladı.

Fotoğraf: www.liverpoolecho.co.uk

Liverpool kentini sınırlarında bulunduran Merseyside bölgesinin polisinden yapılan açıklamada, “Sarhoş bir adamın tırmanıp orkestranın isminin yazıldığı metal harflerden birini, Liverpool’un ikinci L’sini çaldığı tespit edildi. İkinci bir kişi de yardım etmiş” dendi.

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‘L’yi çalan şahsın kaçtığı belirtilen açıklamaya göre polis dün sabah erken saatlerde çalınan harfin izini sürdü.

Bir bölgede arama yaparken takip edilen bir grup arasındaki bir kişide harfi buldu.

18 ve 19 yaşındaki iki kişinin tutuklandığı belirtildi.

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