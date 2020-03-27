Livaneli’den ‘corona’ açıklaması: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük; iyileştik

Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli, “Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye’ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz” dedi.

Kısa süre önce Türkiye’ye gelen ve Bodrum’daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Livaneli, ABD’deki imza gününde virüs kaptığına ilişkin iddiaları doğruladı.

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Livaneli şunları söyledi: “25 Şubat’ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York’a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi’nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia’da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız.”