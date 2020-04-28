Litvanya’nın başkenti, sosyal mesafe kuralı için ‘açık hava kafesi’ne dönüştürülüyor

Litvanya’nın başkenti Vilnius dev bir ‘açık hava kafesi‘ne dönüştürülüyor. Şehirdeki kamusal alanlar, sosyal mesafe kuralı uğruna bar ve restoranlara tahsis edildi.

Başkent Vilnius. Fotoğraf: Reuters

1344 vaka, 44 can kaybının olduğu ülkede ‘corona’ tedbileri kademeli olarak kaldırılıyor. Hafta başında dışarıda oturma alanı bulunan kafe ve restoranlar, kuaförler ve birçok mağazanın yeniden açılmasına izin verildi.

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Ancak sağlık bakanlığı mağazalara aynı anda belli bir sayıda müşterinin alınması, mekanlarda masaların birbirine en az 2 metre uzak olması, toplum içinde maske takılması gibi kurallar getirdi.

Birçok mekanın böyle bir masa düzenlemesi yapacak kadar geniş açık alanı bulunmaması sebebiyle şehrin merkezindeki Katedral Meydanı dahil 18 kamusal alan bu amaçla kullanıma açıldı.

Yoğun ilgi gören uygulamaya şimdiden 160 mekan başvuru yaptı. Yaz döneminde daha fazla alanın bu uygulamaya katılması planlanıyor.

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Ayrıca şehirdeki sağlık çalışanlarına kafe ve restoranlarda kullanabileceği 400 bin avroluk (yaklaşık 3 milyon lira) hediye çeki dağıtıldı. Uygulamayla hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmek hem de salgın nedeniyle zor dönemden geçen mekan sahiplerine destek olmak amaçlanıyor.