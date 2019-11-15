Litvanya, Norveç ve Rusya üçgeninde casus takası: Beş kişi serbest

Litvanya’da, casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklu olan iki Rus affedilerek serbest bırakıldı. Rusya da bu iki vatandaşına karşılık casus oldukları gerekçesiyle elinde tuttuğu bir Norveçli, iki Litvanyalı’yı serbest bıraktı. Böylece beş kişiyi içeren bir casus takası yapılmış oldu.

Fotoğraf: www.norwegianamerican.com

Litvanya devlet güvenlik teşkilatı, takasın bugün ülke sınırında gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, Norveç, Rusya ve Litvanya’nın haftalardır takas üzerinde görüşmeler yaptıkları belirtildi.

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Eski bir sınır polisi olan Norveçli Frode Berg, 2017’de Rusya’nın başkenti Moskova’da, eski bir Rus polisinden aldığı, Donanma’ya ait belgelerle tutuklanmıştı. Rusya’nın serbest bıraktığı diğer iki isim, Litvanyalı Yevgeniy Mataitis and Aristidas Tamosaitis 2016’dan beri tutukluydu.

Geçmişte SSCB’nin parçası olan, 1990’da bağımsızlığını ilan eden Litvanya’nın serbest bıraktığı Ruslar, Nikolay Filipçenko ve Sergey Moisejenko ise iki yıl önce tutuklanmıştı.

Norveçli Berg’in avukatı, Twitter’da, “Kaliningrad’dan ülkesine geçerek özgürlüğüne kavuştu” yazdı. Norveç Dışişleri Bakanlığı ise Berg’in Norveç’te olduğunu kısa süre içinde ailesiyle buluşacağını açıkladı.

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Litvanya istihbarat teşkilatının başındaki isim Darius Jauniskis de takasın öğle saatlerinde yapıldığını açıklayarak haberi doğruladı.