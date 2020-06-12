Sevda Noyan hakkında altı yıl hapis istemiyle iddianame

Yazar Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Ülke TV’deki bir programda kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan’la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Noyan programda şu ifadeleri kullanmıştı: “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle üç-beş var, benim listem hazır.“

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Sevda Noyan’ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs’ta ifadesi alınmıştı.