Liste geç teslim edildi: Mersin’de İYİ Partili Kocamaz’ın adaylığı tehlikede

MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, listenin Yüksek Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesi nedeniyle 31 Mart yerel seçimlerindeki adaylığı tehlikeye girdi.

Fotoğraf: DHA

İYİ Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00’den sonra YSK’ya teslim etti.

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YSK yetkileri, listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz’ın adaylığını ilk etapta kabul etmedi.

YSK karar verecek

DHA’nın haberine göre, listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra yapılırken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldı. Kocamaz’ın adaylığının ise YSK’nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.

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Gelişmenin ardından İYİ Parti il yönetimini görevden aldı.

Yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kocamaz, 20 Kasım’da düzenlediği basın toplantısıyla MHP’den istifa etmişti.

Adaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşanan süreci ‘ihanet’ olarak değerlendirdi.

Kocamaz ilk tweetini, “Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna’nın ‘göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den de aday olamayacak’ değerlendirmesi doğru çıktı” notuyla paylaştı.

Daha sonra Twitter’dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, “Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Kocamaz’ın adaylığının riske girmesi üzerine partililer, destek olmak için büyükşehir belediye binasının önünde toplandı.

Bu arada polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı.