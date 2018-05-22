Liste dışı kalan Şimşek ‘ortadan’ konuştu: ‘Özenle’ belirlenmiş, yola devam

AKP milletvekili aday listesinin dışında kalan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, listenin ‘özenle ve dikkatle’ belirlendiğini belirterek, “Durmak yok yola devam” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada bazı partililerin ekonominin sıkıntıda olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, “Bu tür yanlışları yaparlarsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu? Bize ne oluyor?” diye konuşmuştu. Erdoğan’ın sözlerinin hedefindeki ismin ekonomiden sorumlu Şimşek olduğu öne sürülüyordu.

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Şimşek’in istifasını başbakana ilettiği yönündeki iddialar basına yansımış, Başbakan Binali Yıldırım’ın Şimşek’in istifasını durdurduğu ve konuyu cumhurbaşkanına da ilettiği de gelen haberler arasındaydı. Şimşek, ‘devam mesajı’ vermiş, Yıldırım ise Şimşek’in görevinin başında olduğunu söylemişti.

Süreçte son olarak, Erdoğan’ın Şimşek’in yerine ‘birini baktığı’ kulislere yansımıştı.

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Kendisi dışında dört bakanla birlikte AKP listesinde yer bulamayan Şimşek, ilk açıklamasını Twitter’dan yaparak “Durmak yok yola devam” dedi.