Liste dışı kalan CHP’li Eren Erdem: MİT TIR’ları belgelerini Tezcan’dan aldım

24 Haziran seçimleri için hazırlanan aday listesinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesinde suçlanmasına neden olan tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan aldığını öne sürdü.

Erdem dün sabah Almanya’ya seyahat etmek üzere gittiği Atatürk Havalimanı’ndan, hakkında 22 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında alınan yurt dışı yasağı nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Reklam

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanaklarının kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında.

CHP’li vekil, Artı TV’ye dün gece telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reklam

Erdem şöyle dedi: “Ben CHP Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye gittiğim zaman kafama göre gitmem. Benim gideceğim her gazetede bir talimat vardır, partimin bir iradesi vardır. O gün de Zaman Gazetesi’nin önüne genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Enis Berberoğlu’na verdiği talimatla gittik. Diğeri de MİT tırları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan’dan temin ederek tweetler attım.”