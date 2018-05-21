Liste dışı kalan Balbay ve Sağlar’dan “CHP için çalışmaya devam’ mesajı

CHP’de 24 Haziran seçimleri için hazırlanan aday listesinin dışında kalan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar partilerine destek olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Mustafa Balbay Twitter’dan yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Yıllardır, Cumhuriyet Gazetesi sütunlarında, Silivri zindanlarında, TBMM sıralarında daha demokratik, özgür, adaletli bir Türkiye için mücadele ettim. Bu mücadeleye bütün inancım ve enerjimle katkı sağlamaya devam edeceğim. Önümüzdeki hedef 24 Haziran’da Türkiye’yi bu karanlık dönemden çıkarmaktır. Bu mücadelenin motor gücü Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bütün gücümüzle zafere koşacağız.”

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Liste dışı kalan Fikri Sağlar da Twitter’da şöyle yazdı: “Tek Adam’a ve faşizme karşı mücadeleye Meclis dışında devam edeceğim; ‘Sol’ demekten korkmadan partime destek olacağım! Önceliğimiz, partimizin ve cumhurbaşkanı adayımız İnce’nin seçimi kazanması ve demokrasiye yeniden dönmektir! Barış ve özgürlüğe 24 Haziran’da yeniden kavuşacağız!..”