Liseye geçiş sınavının örnek soruları yayınlandı

TEOG’un yerine getirilen Liselere Geçiş Sistemi’nin ( LGS) örnek soruları yayınlandı.

Örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor.

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Sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı kitapçıkla haziranda yapılacak sınav, iki oturumda gerçekleştirilecek.

Sınav toplamda 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Bakanlık, yeni soruları şöyle değerlendirdi: “Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8’inci sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.”