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Liseli Helin’in katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

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İstanbul’un Pendik ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışında öldüren 21 yaşındaki Mustafa Yetgin hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Fotoğraf: DHA

Güzeyalı Tren İstasyonu’nun yakınına 13 Ekim’de arkadaşının aracıyla gelen 21 yaşındaki Yetgin, Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan üç liselinin önünü kesmiş, pompalı tüfekle 17 yaşındaki Helin Palandöken, 17 yaşındaki Cemil Yıldız ve 18 yaşındaki Deniz Morsümbül’e ateş etmişti.

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Yıldız ve Morsümbül yaralanmış, Palandöken hayatını kaybetmişti. Yetgin ise polisten kaçarak saklandığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bileklerini keserek intihar etmeye çalışırken silahıyla birlikte yakalanmıştı.

Yetgin’in Yıldız’a ateş ederken “Kız arkadaşımla nasıl çıkarsın!” diye bağırdığı belirtilmişti.

Yetgin, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Yetkin hakkında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten silahla yaralama’, ‘işyerinde silahla yağma’, ‘ölümle tehdit’, ‘genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma’ suçlarından da 21 yıl altı aydan 39 yıl altı aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Şüpheli Mustafa Yetkin’i cinayet mahaline götüren H.C. hakkında, şüphelinin işleyeceği suçlardan haberi olmadığı gerekçesiye takipsizlik kararı verildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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