Liseli Batuhan arkadaşının oynadığı tabancanın ateş alması sonucunda hayatını kaybetti

İzmit’te ders çalışmak için bir araya gelen dört liseliden T.K.’nın (17) oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca, aynı yaştaki ev sahibi Batuhan Demirhan’ın sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Demirhan hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak’taki evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan dört arkadaş bir süre ders çalıştı. Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı. Ancak T.K.’nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan’ın sırtına isabet etti.

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Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer iki arkadaşının ihbarıyla eve giden sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan kurtarılamadı.

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer iki arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.