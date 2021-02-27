Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart’tan itibaren yapılacak

Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar 8 Mart’tan itibaren yapılmaya başlanacak.

Fotoğraflar: AA

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

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AA’nın aktardığına göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart’tan itibaren planlama yapacak.

Okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.