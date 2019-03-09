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Yaramazlara biraz batar!

Liselerde ders sayısı azalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde ders sayısının azaltılabileceği mesajını verdi.

İstanbul’da düzenlenen ‘Eğitimde Bir Adım Ötesi 2019’ zirvesine katılan bakan, liselerle ilgili yeni bir şey yapacaklarını ifade etti.

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Selçuk, eğitimde model olarak kabul edilen ülkelerdeki liselerde beş-altı ders olduğunu aktararak bu sayının Türkiye’de 16-17’yi bulduğunu ifade etti.

Bunun adil olmadığından bahseden bakan, Türkiye’deki çocukların yüzeysel kaldığını, yönelmek istediği alanda derinleşemediğini dile getirdi.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lise sona geliyor, ‘Neyi seçsem’ diye düşünebiliyor. Bunu yeniden yapılandırmamız lazım. Hemen önümüzdeki yıl, 9’uncu sınıflardan itibaren bu başlayacak. Bununla ilgili modelimizi de yaklaşık bir ay içinde Türkiye ile paylaşmış olacağız.”

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