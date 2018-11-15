Lisedeki taciz vakasının ilk duruşması 20 Kasım’da

Lisede öğrenciyken uğradığı tacizi mahkemeye taşıyan Eylül’ün ilk duruşması 20 Kasım’da Küçükçekmece Adliyesi’nde görülecek.

Bu sene üniversiteye başlayan Eylül, Kadriye Moroğlu Lisesi’nde kendisini taciz eden coğrafya öğretmeniyle ilgili okul idaresine şikayette bulunmuş, okul idaresinin öğretmeni ‘suçlu bulduklarını ve uyarı cezası verdiklerini’ söylemesi üzerine mahkemeye başvurmuştu.

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Öğrenciler Twitter’da #TacizVarSesÇıkar etiketiyle kampanya başlatıp öğretmenin istifası talebiyle dersleri boykot etmiş, söz konusu öğretmen kendisini öğretmenler odasına kilitlemişti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de taciz iddialarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis’te soru önergesi vermişti.

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Dosyada ayırma kararı veren savcılık, öğretmen hakkında ‘basit tehdit’ ve ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamalarıyla iddianame hazırlamıştı. Okul idaresi hakkındaki suçlamalar için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Avukat: Cezasızlık erkekleri daha da cesaretlendiriyor

Bianet’e konuşan Eylül’ün avukatı ÇHD Kadın Komisyonu’ndan Neziha Eken, savcılığın bu kararı sonrasında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verdiklerini belirtti.

“Kadınların uğradığı her şiddet davası her taciz davası politik davalardır” diyen avukat, birçok taciz vakasının şikayet bile edilmeden kapanmasının ‘erkekleri daha da cesaretlendirdiğini’ vurguladı.

Bu tip dosyalarda ‘erkek adaletin değil gerçek adaletin sağlanabilmesi’ ve etkili kararlar alınabilmesi için kamuoyunun desteğinin gerekliliğinin altını çizen Eken, kadınlarla ve çocuklarla ilgilenen kurumları ‘davaya sahip çıkmaya’ çağırdı.