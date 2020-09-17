Lisede ‘öpüşen’ öğrenciyi intihar girişimine sürükleyen azara 1 milyon 730 bin tazminat

Kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasında azarlanan ve psikolojik baskıya maruz kalan H.İ.’nin aşağı atlaması sonucu felç kalmasından okul yönetimi sorumlu tutuldu. İdare mahkemesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğrenciye 1 milyon 729 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Fotoğraf: Hürriyet

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre 9 Aralık 2015’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda kız öğrenci D.H. ve H.İ. adlı erkek öğrenci, okul içerisinde öpüştükleri iddiasıyla müdüriyet odasına çağrıldı.

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Öğrencilerin iddiasına göre müdür Ayşe Ersoy, “Yediğiniz haltları anlatın, bakalım. Öpüşmüşsünüz” dedi. Öğretmen Nevin Ayan da H.İ’ye, “Senin bacına yapsalar ne düşünürdün. Seni okuldan atacağız” diyerek tehditte bulundu.

Bunun üzerine H.İ. okulun balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Yüzde 93 oranında engelli kalan H.İ.’nin başına gelenlerle ilgili Kırıkhan başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Müdür ve öğretmenin intihara yönlendirecek fiillerinin saptanmadığı gerekçesiyle 20 Nisan 2016 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişliği’nin hazırladığı 3 Ağustos 2016 tarihli ikinci raporda şu tespite yer verildi: “Duygusal-ruhsal gelişim özellikleri dikkate alınmadan, karşı cinsiyetten olan iki genç öğrenci ile kız-erkek ilişkileri gibi hassas bir konuda bireysel görüşme yapılması ve olayı anlamaya yönelik bir yaklaşım sergilenmesi gerekirken, duyulan öpüşme olayını kanıtlamak amacıyla suçlayıcı ifadelerin kullanıldığı, bu nedenlerle H.İ.’nin gururunun incinmiş olabileceği.”

Bakanlığa yapılan zarar tazmini başvurusunun reddi üzerine olay mahkemeye taşındı.

H.İ.’nin hakaretlere, psikolojik baskıya ve şiddete maruz kaldığı için balkondan atladığı, olayda idarenin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talep edilen davada mahkeme H.İ.’ye ‘kalıcı sakatlık-sürekli iş göremezlik tazminatı’ olarak 1 milyon 410 bin lira, anne ve babasına da bakım gideri olarak 109 bin lira ödenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca H.İ. ve ailesine de toplamda 210 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.