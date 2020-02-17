Lisede görevli, müdürü tabancayla vurdu

Ankara’da lisede görevli olarak çalışan Murat E., tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali G.’yi tabancayla vurarak yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayda panik yaşayan öğrenciler, öğretmenler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine okula giden polislerin ‘Teslim ol’ çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek kendisini de ağır yaraladı. Şerafettin Ali G. ile Murat E. ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahın okula nasıl girdiğiyle ilgili henüz bir bilgi alınamadı.

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Ankara Valiliği’nden olayın saat 08.50’de gerçekleştiği belirtilerek şu açıklama yapıldı: “İlimiz Etimesgut ilçesi Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’nde, okulda hizmetli olarak görev yapan Murat E. henüz bilinmeyen bir sebeple Okul müdürü Şerafettin Ali G.’yi makam odasında ateşli silahla vurarak yaralamış, akabinde aynı silahla intihara teşebbüs etmiştir. Olay yerine intikal eden görevlilerimizce yaralı şahıslar ivedilikle bölge hastanelerine sevk edilmiş, öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat çok yönlü olarak yürütülmektedir”.