Lisede dersimiz din: Tesettür çarşaflı olur, kız erkek konuşmaz; referans Suudiler

İmam hatip liselerindeki dini kitaplarda, kız ve erkeklerin bir yakınları olmadan konuşmasının sakıncasından kadının ‘veli’sinin izni olmadan evlenememesine, tesettürün çarşafla tarif edilmesinden Suudi bir kuruluşun fetvalarına referans verilmesine uzanan ifadeler tespit edildi.

Tarihçi Mustafa Solak ve ilahiyat uzmanı Nazif Ay’ın, imam hatip liselerinde meslek dersi sayılan Fıkıh, Kelam, Akaid ve Temel Dini Bilgiler kitaplarında yaptığı tarama Cumhuriyet’te yazı dizisi olarak yayınlanmaya başladı.

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İşte tespitlerden bazı alıntılar:

‘Radikal İslamcı gözüyle flört’

– “Ders kitaplarında, kadın erkek ilişkilerindeki flört gibi tercihlere radikal İslamcı gözüyle bakılmış (…) Konu, sonunda bir ayete bağlanmış ama ayetteki ‘Zinaya yaklaşmayın’ uyarısı, ‘Sakın ola ki, sağlıklı kadın erkek ilişkisine (sevgili olmak, karşı cins ile oturup kalkmak ve gezmek vb.) girişmeyin’ mesajlı yasak zihniyetine yol açılmıştır.”

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‘Kız erkek, bir yakını varsa bir araya gelir’

“İslamcı bakış açısındaki ‘kızlı erkekli’ yasağına paralel söylem kullanılarak erkek ile kadının birbirlerini tanımalarının sınırı zamanımızın modern koşullarına hiç mi hiç uymayan yöntem tavsiye edilmiştir: ‘Buna göre taraflar, yanlarında üçüncü bir şahsın-tercihen kızın bir yakını- bulunması kaydıyla bir araya gelebilir, birbirlerini görüp konuşabilirler.” (3)

Tesettür konusuna, çarşaf görseli

– “Akaid kitabında, kâfir olma özellikleri sayılırken İslamcılığın propagandası ve simgesi haline getirilen ‘tesettür‘ konusu adeta imanın yedinci şartı gibi gösteriliyor, ‘tesettüre iman’ anlamına gelecek “Mesela namaz ve tesettürün farz olduğunu inkâr eden… kimse kâfirdir” (5) ifadesi pervasızca savunuluyor.”

– “Fıkıh Okumaları kitabının 124. sayfasında ‘Giyim ve Tesettür’ konusu baştan başa dincilik propagandasıdır ve giyim için kullanılan fotoğrafta da yüzünü dönmüş kara çarşaflı bir kadın profili kullanılmış.”

Hanefilere de ‘yüz kapalı’ tesettür tarifi

– “Kadının yüzünü peçe ve burkayla kapatma inanışı Arap genetikli bazı mezheplerde farzdır. İmam Hatip okullarındaki Fıkıh Okumaları kitabının 12. sayfasında bu durum ‘Kadının yabancı erkekler karşısında avret yeri ise yüzü, elleri ve –Hanefi mezhebine göre ayakları hariç- bütün vücududur. Şafiiler dahil diğer mezhep fakihlerine göre kadının ayakları da avrettir’ şeklinde verilmektedir.”

Kadın bir ihtiyaç için dışarı çıkar!

“- Aynı kitabın (Fıkıh Okumaları) 124. sayfasında, kadınların kapanmalarının emredildiği söylenen ayetler çarpıtılmış ve Ahzab suresinin 59. ayeti verilmeden önce ‘kadınlar bir ihtiyaç için dışarıya çıkmadan önce’ kaydına vurgu yapılarak, hem kadının eve mahkûm kalıp sosyal yaşama iştirak etmemesi gerektiği ima ediliyor hem de dışarıya çıktığı anda zoraki bir giyime razı olması isteniyor.”

– “Evlilik konusuna oldukça sert girişle başlayan Fıkıh kitabının 156. sayfasında ‘Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse (evlenmezse) benden değildir (Buhari, Nikah, 2-3; Müslim, Nikah, 1-3)’ anlamlı hadis kaynak olarak verilmiş. Halbuki peygamber zamanına göre evlenme meselesi konjonktürel olabilir ama bağlayıcı olması düşünülemez. Çünkü en çok hadis nakleden sahabe Ebu Hureyre bile bekâr yaşayıp ölmüştür.”

Suud’un akademisi fetvası referans

– ‘Süt Akrabalığı’ konusunda fetva makamı, yani karar verme mercii olarak Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde toplanan Fıkıh Akademisi’nin verdiği hükmün geçerliliği ve yetkinliği savunulmuştur. (7)”

Kadının evlenmek için veliye ihtiyacı var!

– “Nikâhın Rükün ve Şartları adlı bölümde ‘Evlenmede velinin söz sahibi olması (velayet). Kadının velisi; babası, dedesi, abisi vs. olabilir.’ (8) ifadesi, ‘Kadın, evlenme akdinde bulunmayabilir, onun vekili olarak bir aile bireyi erkek olabilir, yani görücü usulü ve kadına irade beyanı tanımayan durum normaldir ve kadın hakları bakımından negatif ayrımcı mantık ve İslam hukukundaki bu sağlıksız ve çağdışı yöntem dine göre geçerlidir’ anlamındadır.”

– “İmam Hatiplerdeki fıkıh kitabında ‘Bir kadın bir erkekten fazla kişiyle, aynı anda evlenemez.’ (10) cümlesinin ters mantıkla karşılığı, ‘Kadınlar, aynı anda çok erkekle evlilik yapamaz ama erkekler yapabilir’ demektir. Dahası ‘Bir adam aynı anda kadının teyze, hâlâ ve kız kardeşi ile evli olamaz’ cümlesiyle de açıkça, erkeğin çokeşli olabileceği belirtilmiştir.”