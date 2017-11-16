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Lisede dağıtılan ‘Cennete Otostop’ kitabından: Huzuru Taliban’da buldum

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Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Spor Lisesi’ndeki öğrencilere başka dinlerden İslamiyete geçenlerin öykülerinin anlatıldığı ‘Cennete Otostop’ isimli bir kitap dağıttı.

Kitaptaki ‘Avustralyalı Taliban’ başlıklı söyleşide, cihatçı örgüte katılmanın ‘huzur verdiği’ne yönelik bir ifade de yer aldı.

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Cumhuriyet’in haberine göre Adem Özköse’nin yazdığı ‘Hidayet Öyküleri’ altbaşlıklı kitap lise öğrencilerine ‘okuma halkası’ oluşturulması için dağıtıldı.

‘Avustralya’da huzur yok’

Başka dinlerden İslamiyete geçen insanların yaşam öykülerinin anlatıldığı kitapta, ‘Avustralyalı Taliban’ başlıklı söyleşide, cihatçının Kalaşnikof model tüfeğiyle yan yana olduğu fotoğraflar kullanıldı.

Söyleşide şu ifadeler yer aldı: “Müslüman olduktan kısa bir süre sonra Taliban saflarında NATO’ya karşı savaşmaya başladım. Avustralya’dan yeni bir hayata, huzurlu bir dünyaya başlamak için ayrılmıştım. Allah’a şükürler olsun ki aradığım huzuru burada buldum. Avustralyalıların hayat standartları Afganlıların şartlarından çok daha iyi olabilir. Fakat Avustralya’da huzur yok.” 

Ortadoğu’da cihat örgütlerine katılınca ilk başta ‘bocaladığını’ söyleyen cihatçı, sonradan insanın bu koşullarla ‘hızlıca’ uyum sağladığını söyledi.

Eğitim-İş, kitabın başka okullara dağıtılıp dağıtılmadığını araştırdıklarını duyurdu.

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