Lisede cinsiyetçi ‘adap kuralı’: Malzemeleri kız öğrenciler toplayacak

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Bölümü’ünün ‘Sporun Adabı’ başlıklı kuralları uyarınca malzemelerin kaldırılmasında sıkıntı yaşanması halinde kız öğrencilerin çağrılacak.
Sol Haber’de yer alan habere göre İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan lisede duyurulan cinsiyetçi ‘kural‘ veli ve öğrencilerin tepkisine yol açtı.
Durumdan rahatsız olan bir veli, cinsiyetçiliğin bu denli dışavurularak kendini göstermesi karşısında çok üzüldüğünü dile getirdi.