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Yaramazlara biraz batar!

Lisede cinsiyetçi ‘adap kuralı’: Malzemeleri kız öğrenciler toplayacak

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Bölümü’ünün ‘Sporun Adabı’ başlıklı kuralları uyarınca malzemelerin kaldırılmasında sıkıntı yaşanması halinde kız öğrencilerin çağrılacak.

Fotoğraf: sabancivakfi.org

Sol Haber’de yer alan habere göre İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Küçükbakkalköy Mahallesi’nde bulunan lisede duyurulan cinsiyetçi ‘kural‘ veli ve öğrencilerin tepkisine yol açtı. 

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Durumdan rahatsız olan bir veli, cinsiyetçiliğin bu denli dışavurularak kendini göstermesi karşısında çok üzüldüğünü dile getirdi.

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