Lise yurdunda ‘istismar’dan gözaltına alınan müdür serbest: ‘Kimseye söyleme’ dedi

Ankara Haymana Nuri Bektaş Anadolu Lisesi yurdunda kalan öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan okul müdürü S.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öğrencilerden biri, “Müdür ‘Kimseye söyleme’ dedi. Korktuğum için hiç kimseye anlatmadım” dedi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre okul öğrencilerinden K.Ç, okul müdürünün yurttaki öğrencilere cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek 29 Kasım 2016 tarihinde BİMER’e şikâyette bulundu. Haymana Cumhuriyet Savcılığı, 20 Ocak’ta soruşturma dosyası açarken idari tahkikat da devam etti.

K.Ç.’nin ifadesinde şunları söyledi: “İlk geldiği yıl eşi Edirne’de görev yaptığı için iki haftada bir Edirne’ye gidiyordu. Okul müdürü S.K. benim köylüm ve uzaktan akrabam olur. Geçen yıl F.O., ağlayarak yanıma geldi. S.K.’nın cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Arkadaşlarla araştırdık, BİMER’e başvurduk. S.K. beni çağırdı, ‘Biz akrabayız, ben sana maddi-manevi destek veriyorum. Niye böyle dedikodu yapılıyor’ diye beni fırçaladı.”

Serbest bırakıldı

Mağdur sıfatıyla iki öğrenci ve bilgi sahibi olarak da üç öğrencinin ifadelerini pedagog eşliğinde alınırken, öğrencilerin ifadelerinde taciz iddialarını yinelemesi üzerine savcı, açığa alınan okul müdürü S.K hakkında gözaltı talimatı verdi.

Gözaltına alınan okul müdürü, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Köylümüz olması sebebiyle bana yakın davrandı’

Soruşturmada ifadelerine başvurulan 10 öğretmen, söz konusu iddialardan haberdar olmadıklarını söyledi.

Mağdur öğrencilerden F.O. ise ifadesinde şunları söyledi: “Köylümüz olması sebebiyle bana yakın davrandı. S.K., 9 ve 10. sınıfta okuduğum zaman zarfında bizlere yönelik cinsel temaslarda bulundu. 1-2 defa kendisi ile aynı yatakta yattık. Korktuğum için hiç kimseye anlatmadım. S.K, yapmış olduğu cinsel temaslar ve fiilleri kimseye söylemememi istedi.”

‘Yanına uzanmamı istedi’

İfadesi alınan bir başka öğrenci G.D. ise müdür S.K.’nın kendisiyle birlikte birçok arkadaşına cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

G.D. ifadesine şöyle devam etti: “Bana yönelik tacizi yaklaşık bir sene önce gece yarısı kendisine ait olan yatak odasında gerçekleşti. Bana ‘Hadi geç oldu yatalım’ dedi. Kendisi uzandı, benim de yanına uzanmamı istedi. Ancak ben bu tarz sıkıntılı davranışları olduğunu duyduğum için odadan çıktım ve bir daha odasına girmedim.”