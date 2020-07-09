Lise sonların ‘devamsızlığı’ yok sayılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibariyle tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencilerinin, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12’nci sınıf öğrencilerinden bazıları derslerinde başarılı olmasına, bazıları da sorumluluk sınavlarıyla başarabileceği sayıda sorumlu dersinin bulunmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düşmüş, bazıları ise örgün eğitime devam etmek istediği halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

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Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek.

Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecek.