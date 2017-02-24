Lise öğrencisini başından vurup öldüren polis: Silah kendiliğinden ateş aldı

Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı elleri kelepçeliyken başından tabancayla vuran polis memuru H.D.S. mahkemedeki ifadesinde, “Elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı” dedi.

Ayazağa Spor Kulübü’nün kalecisi, 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Barış Topkara’yı Esenyurt’taki AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alan polisler, iki genci birbirine kelepçeleyip hastaneye götürmüştü.

Hastane çıkışı kaçmaya çalışan gençler polisin havaya ateş açması sonucu durunca, yanlarına gelen polis memuru H.D.S.’nin elindeki tabanca ateş almış, Topkara başından vurulup hayatını kaybetmişti.

Mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan polis H.D.S., savcılığın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Silah kendiliğinden ateş aldı’

Hürriyet’ten Burcu Purtul Uçar’ın haberine göre henüz sekiz aylık polis memuru olan 20 yaşındaki H.D.S. savcılıktaki ifadesinde yaşananları şöyle aktardı: “Kendilerine yere yat şeklinde bağırmam üzerine yere yatmadıklarını gördüm. Şahıslardan birini sırtı bana dönüktü. Olay sebebiyle kaçmış olduklarını düşünüp bana saldırma ihtimallerinin olduğunu değerlendirdim. Sonrasında yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. O esnada silah ateş aldı. O sırada parmağım tetikte değildi.”

Hastanede alınan ifadesinde elinin tetikte olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Zarar verme kastıyla hareket etmediğini söyleyen H.D.S. panik ve korkuyla hareket ettiğini söyledi: “Ben yaklaşık 8 aydır görev yapmaktayım. Mesleğim boyunca buna benzer herhangi bir eyleme müdahale etmedim. Sadece eğitim aşamasında buna benzer durumlarda ne şekilde hareket etmemiz gerektiği söylendi. Hiçbir şekilde kendilerine zarar verme kastıyla hareket etmedim. Tamamen kendilerini etkisiz hale getirmek için yaptığım hareketlerdir. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve olay esnasında yaşamış olduğum panik ve korkunun etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir. Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Olay sebebiyle pişmanım.”

H.D.S tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ise “Şüpheli çocuğu yakalayıp sırtına vurduğum an elim tetikte değildi. Silah kendiliğinden ateş aldı. Yine de olay nedeniyle çok pişmanım” dedi.

Topkara’nın arkadaşı: Polis ‘Kaçarsanız vururum affetmem’ dedi

Olay anında Topkara’nın yanında olan arkadaşı E.S. ise yaşananları şöyle anlattı: “Mağazadan çıkarken alarm öttü. Polis çağrıldı. Depoda polis Ömer’in bacağına tekme atıp dalga geçti. ‘Sizin yaşınız kaç, böyle dar pantolon giyilir mi, sen erkek değilsin, siz sevgili misiniz’ diye sordular. Ömer’le birbirimize kelepçelediler. O polis ‘Kaçarsanız vururum affetmem’ dedi. Hastane çıkışı biz Ömer’le koşmaya başladık. Polis iki el havaya ateş etti. Karşıya geçtik. Polis iyice yakınlaştı. Durduk. Polis yanımıza geldi. Ben silahın arkasıyla kafamıza vurup bayıltacak sandım. Tam Ömer’in omzuna silahı dayadı, silah ateş aldı. Ömer yere düştü. Ambulans geldi götürdü Ömer’i. Sonra polisler ‘Kaçmayacaktınız. Bizim bir suçumuz yok’ dediler.”