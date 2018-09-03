Lise öğrencisi: Üniversitede tercihlerime yazmadığım bölüme yerleştirildim

İstanbul’da bir lise öğrencisi tercih listesine yazmadığı bir bölümü ‘kazandığını’ öne sürdü.

Vatan yazarı Sadık Gültekin’in aktardığına göre Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Güverte Bölümü mezunu Mehmet Taha Şölen, üniversite sınavının ardından beş tercih yaptı.

Reklam

Üniversitelerin ‘Deniz Ulaştırma ve İşletme’ programını tercihlerine yazan öğrenci, ilk sıraya Galatasaray’ı, sonra Piri Reis’in tam burslu, sonra yüzde 75 indirimli programını, daha sonra da Nişantaşı Üniversitesi’nin tam burslu ve yüzde 75 indirimli programlarını koydu.

Ancak Şölen, yerleştirme sonuçları açıklandığı zaman Nişantaşı Üniversitesi’nin dış ticaret bölümünün yüzde 75 burslusunu kazandığını söyledi.

Reklam

‘Benim inisiyatifim dışında değiştirilmiş’

Şölen, bu bölümü tercih etmediğini belirterek “Ben denizcilik alanından mezun oldum. Neden dış ticaret programını yazayım? Benim insiyatifimin dışında tercih listem değiştirilmiş” dedi.

ÖSYM’nin değişikliğin hangi bilgisayarda, ne zaman ve kim tarafından yapıldığının tespit edilmesini isteyen öğrenci, yazmadığı ve tercih etmediği bir programda okumak istemediğini ifade etti.

Şölen, “İsteğim dışında bir programda okumam. Ek yerleştirme hakkından da yararlanamayacağım. Üstelik seneye sınava girdiğimde puan ve hak kaybına uğrayacağım, mağduriyetimin düzeltilmesini istiyorum” diye konuştu.

ÖSYM: Bizden kaynaklanmıyor

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Varım Numanoğlu, konunun inceleneceğini belirterek hatanın ÖSYM ya da sistemden kaynaklanmayacağını savundu.

Numanoğlu, değişikliğin tercih sırasında adaydan veya adayın şifresini kullanan bir başka kişiden kaynaklanacağını iddia ederek “Adaylar, şifresini kayıt edip, bilgisayar başından kalktığı zaman, bir başkası bilgisayarın hafızasında bulunan bu şifreyi kullanabiliyor, belki böyle bir sıkıntı olmuştur” dedi.