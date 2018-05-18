Lise öğrencisi Teksas’taki okulda katliam yaptı: 10 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Olay Houston’daki bir lisede bugün saat 12.45 sıralarında meydana geldi.

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Silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu 10 kişi ölürken dokuz kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Reuters’ın haberine göre saldırıyı düzenleyen bir erkek öğrenci. Gözaltına alınan şüphelinin 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olduğu öğrenildi.

Saldırganın üzerine bir AR 15 tipi silah, bir av tüfeği, bir tabanca ve ‘boru tipi’ bomba bulundu.