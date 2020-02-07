Lise öğrencisi kız, babası tarafından öldürüldü

Ankara’da yaşayan H. Yıldız, lise öğrencisi kızını tabancayla vurarak öldürdü.
Çubuk ilçesindeki Kargın Mahallesi’nde yol kenarında hareketsiz yatan kızı görenler, polisi aradı. Olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri, Şeyma Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Yıldız’ın cesedi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba H. daha sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.
DHA’nın haberinde, babanın kızını, sevgilisi olduğunu öğrendikten sonrası öldürdüğünün iddia edildiği belirtildi.