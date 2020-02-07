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Yaramazlara biraz batar!

Lise öğrencisi kız, babası tarafından öldürüldü

Ankara’da yaşayan H. Yıldız, lise öğrencisi kızını tabancayla vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Çubuk ilçesindeki Kargın Mahallesi’nde yol kenarında hareketsiz yatan kızı görenler, polisi aradı. Olay yerinde giden polis ve sağlık ekipleri, Şeyma Yıldız’ın tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

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Yıldız’ın cesedi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba H. daha sonra emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

DHA’nın haberinde, babanın kızını, sevgilisi olduğunu öğrendikten sonrası öldürdüğünün iddia edildiği belirtildi.

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