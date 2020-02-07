Lise öğrencisi kız, babası tarafından öldürüldü

Takımların harcama limitleriyle ilgili eleştirilere yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Biz kulüplerimiz tarafından yapılan suçlamaları asla kabul etmiyoruz… Federasyon olarak kulüplerimizi eğer kurtarıyorsak, UEFA’dan ceza almasın diye kurtarırız, herkes bunu böyle bilsin” dedi.