Lise öğrencilerini tacizle suçlanan hademe gözaltına alındı

Konya’da bir lisede üç öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli M.E. gözaltına alındı.
26 yaşındaki şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veli ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi.
Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktuği için söyleyemediğini aktardı.
Bir veli ise M.E.’nin öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundan uygunsuz videolar izlettiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.