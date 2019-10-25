Lise öğrencilerini tacizle suçlanan hademe gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Pentagon’un Suriye’deki petrolün İran ya da IŞİD’in eline geçmesini önleyecek bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.