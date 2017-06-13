Lise müdüründen ‘duyuru var’: Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda okuyacak

Konya’daki Konevi Anadolu Lisesi’nde okul müdürü, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim almalarına karar verdiklerini duyurdu.

Lisesinin sitesinde yayınlanan duyuruda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğine dair, altında müdür Ö. Faruk Özarslan imzası bulunan bir duyuru yayınlandı.

Okulun sitesinde ilk olarak anasayfada ‘Velilere duyuru’ notuyla yayınlanan bu duyuru daha sonra kaldırıldı. Fotoğraf sitenin galeri bölümüne taşınırken, şikayetler üzerine oradan da silindi.

Sitede yazan bu duyuruyu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Dünya bilimle uğraşırken bizim okul müdürleri kız ve erkek öğrencileri ayırmakla meşgul” diye yazdı.

okulun resmi internet sitesine konuldu. Bu tehlikeli gidişin sonu kötü… Uyarmadı demeyin. Link: https://t.co/tt4BlvTb2N pic.twitter.com/b8gOeGhvPc — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 12, 2017

Özkan daha sonra paylaştığı mesajında uygulamaya karşı çıkan öğrenci velilerinin tehdit edildiğini ileri sürerek Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi: “Hepsinin hesabını tek tek vereceksiniz.”