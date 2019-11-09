Lise arkadaşları, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi

Edirne’nin Keşan Lisesi’nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi. Temsili yoklama alınan etkinlikte mezunlar, belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidan dikti.

Fotoğraf: DHA

Törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kendisinin de Keşan Lisesi mezunu olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu projeye ‘hayır’ demek mümkün değildi. Keşan’ın gelecekte nefes alması için bu gerekiyordu. 11 Kasım’daki programın öncesinde de böyle bir programın olması çok anlamlı. Bu parkımızın ağaç boşluğu vardı ve çok önemli bir bölgedeydi. Onların fikrine bende katıldı. Değeri çok büyük bir proje. 1986 yılı Keşan Lisesi mezunları ilk hamleyi yaparak, örnek oldular.”

Reklam

33 yıl aradan sonra birbirlerini bularak, fidan dikmek için bir araya geldiklerini belirten 1986 yılı mezunu Nigar Yanar Öztokuç, “Bir mucize gibi birbirimizi bulduk. Hiç ara vermemiş gibi sohbetimize devam ettik. Biz kendimize efsane mezunlar adını koyduk. Sadece buluşmakla kalmadık, hayır bir iş nasıl yaparız diye de kafa yorduk. Bugün ise toprağa kök salmaya geldik” dedi.