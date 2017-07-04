Lisansı iptal edilen ‘muhalif’ hakemden ‘Adalet Yürüyüşü’nde kırmızı kart

Twitter’dan dönemin Yeni Akit yayın yönetmeni Hasan Karakaya’yı eleştirdiği için hakemlik lisansı iptal edilen ulusal yardımcı hakem İbrahim Tokmak ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.
Tokmak, Yeni Akit’teki köşesinde muhalif kesimleri hedef göstermesi ve küfürlü yazılarıyla bilinen Karakaya’yı eleştirdiği için üç ay hak mahrumiyeti cezası almış ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemlik lisansı iptal edilmişti.
MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.
Demirören’i oyundan attı
Gazete Karınca’ya konuşan Tokmak işinden siyasi kimliği nedeniyle ihraç edildiğini ve haksızlığa uğrayan tüm spor camiası adına yürüyüşe katıldığını söyledi.
Hukuksuzluğun her alanda yaşandığını belirten Tokmak, spor dünyasındaki hukuksuzluklar nedeniyle TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e kırmızı kart gösterdi
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