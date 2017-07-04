Lisansı iptal edilen ‘muhalif’ hakemden ‘Adalet Yürüyüşü’nde kırmızı kart

Başbakan Binali Yıldırım, 20 gündür ‘adalet’ talebiyle yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, AKP iktidarı boyunca yaptıkları yollarla ti’ye alıp, “Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’ede gir orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş” dedi.