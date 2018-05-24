Liranın değer kaybı Almanya basınında: Türkiye, IMF’ye sığınabilir

Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesine ilişkin Almanya basınında çıkan br yorumda, Türkiye’nin, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) sığınmak zorunda kalabileceği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre 24 Haziran’daki erken seçime haftalar kala, liranın diğer kurlar karşısında değer kaybetmesi üzerine Almanya basınında pek çok haber ve görüş paylaşıldı.

Reklam

Haberlerde, lira düşerken enflasyonun fırlamasının Türkiye ekonomisi için felaket anlamına geldiği, kur dalgalanmalarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesine yol açabileceği ve IMF’nin kapısını çalmak zorunda kalabileceği dile getirildi.

Lira krizi karşısında Erdoğan’ın çaresiz kaldığını yazan Die Welt gazetesinde şu satırlara yer verildi: “Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında geriledi. Peso’su yüzde 24 oranında eriyen Arjantin IMF’den yardım istemek zorunda kalmıştı. Arjantin gibi Türkiye de düşen liranın enflasyonu kızıştırması kadar kredi itibarını zedelemesinden de muzdarip. Türk şirketlerinin dolarla borçlanmış olması da ek bir dezavantaj. Dolar pahalandıkça özel borçlar kabarıyor ve Türkiye ekonomisi mahvoluyor. Uzmanlara bakılırsa Türkiye de sonunda IMF’ye sığınmak zorunda kalacak.”

Reklam

Frankfurter Allgemeine Zeitung’un (FAZ) lira kriziyle ilgili haberinde, kredi derecelendirme şirketi Fitch’in ‘sermaye kaçışının merkez bankasının bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle bağlantılı olduğu’ yolundaki uyarısı hatırlatılarak şöyle dendi: “Merkez Bankası sıkı para politikasında ısrar ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizlerin düşeceğini açıklaması yatırımcıyı paniğe sevk etti. Analiz uzmanları faiz – enflasyon dengesi açısından merkez bankası faizinin 7 Haziran’dan önce 4 puan arttırılması gerektiğini ve ekonomi politikalarına güvenirlik kazandırabilmesi için Türkiye’nin IMF’ye başvurmasının gerekebileceğini belirtiyorlar. Türkiye’nin yüksek büyüme hızını teşvik ve kredilerle finanse etmesinin aşırı ısınmaya yol açtığı da aktarılan görüşler arasında.”