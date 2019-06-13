Liradan kaçışta son nokta: Döviz hesapları 186 milyar dolarla rekor seviyede

Türkiye’deki banka müşterilerinin yabancı para hesapları 7 Haziran haftasında 2.75 milyar dolar artışla 185.81 milyar dolara yükselerek tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 7 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.24 milyar dolar artışla 112.82 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumların da 1.5 milyar dolar artışla yaklaşık 73 milyar dolar ile rekor düzeye geldi.

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Böylece yurtiçi yerleşikler yılbaşından bu yana döviz birikimlerini 24.8 milyar dolar artırdı.

MB her perşembe günü bir önceki haftanın verisini açıklıyor. Dolayısıyla bugün 31 Mayıs haftası ile birlikte piyasaların bayram tatili nedeniyle büyük kısmında kapalı olduğu 7 Haziran haftasına ait veriler yayınlandı.

Buna göre 31 Mayıs ile yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 479.2 milyon dolar artışla 183.05 milyar dolar olmuştu.

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MB verilerine göre 31 Mayıs ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.28 milyar dolar artışla 111.58 milyar dolara yükselirken, kurumların ise 796.6 milyon dolar azalışla 71.47 milyar dolara gerilemişti.

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

Yerel seçimlerin ardından ise bireyler döviz birikimlerini bir miktar azaltsa da hesaplar son beş haftada tekrar artışa geçti.

Yerel müşterilerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri lira açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede MB ve ekonomi yönetimi de son dönemde dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.