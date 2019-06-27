Liradan kaçışta rekor üstüne rekor: Döviz hesapları 190 milyar dolara dayandı

Yurt içindeki banka müşterilerinin döviz hesapları 21 Haziran haftasında 1.44 milyar dolar artışla 186.62 milyar dolara yükselerek tarihi rekor seviyeyi yeniledi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 21 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.27 milyar dolar artışla 114.46 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumların da 172.7 milyon dolar artışla yaklaşık 72.16 milyar dolar oldu.

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Böylece yurt içi yerleşikler yılbaşından bu yana döviz birikimlerini 25.6 milyar dolar artırdı.

Yurt içi banka müşterilerinin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri lira açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

Analistlere göre döviz talebi bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisinden de kaynaklanıyor.