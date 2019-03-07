Liradan kaçış hızlandı: Beş aydır kesintisiz artan dolar hesapları tarihi zirveye yakın

Bireysel banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları beş aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası verilerine göre 1 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 700 milyon dolar artışla 103.56 milyar doları buldu. Tarihi zirve 29 Nisan 2016’da görülen 104.1 milyar dolar.

Reklam

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 21 haftada döviz birikimlerinde kesintisiz artırdı.

Kurumsalların da dahil edildiğinde yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 1 Mart ile biten haftada yaklaşık 1 milyar dolar artışla 170.97 milyar dolara yükseldi. Kurumsallarda 1 Mart haftasında yaklaşık 350 milyon dolar artışla 67.41 milyar dolara yükseliş görüldü.